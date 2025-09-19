Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نائب وزير الخارجية وتوم برّاك بحثا مع وزير الخارجية السوري العلاقات الإسرائيلية السورية

Lebanon 24
19-09-2025 | 15:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
lebanon 24
20/09/2025 03:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره الإسرائيلي بحثا خلال لقائهما قضايا رئيسية في غزة ولبنان وسوريا
lebanon 24
20/09/2025 03:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
lebanon 24
20/09/2025 03:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع قائد القيادة الوسطى الأميركية العلاقة الاستراتيجية الوثيقة
lebanon 24
20/09/2025 03:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:37 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:16 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:37 | 2025-09-19
18:31 | 2025-09-19
18:24 | 2025-09-19
18:19 | 2025-09-19
18:16 | 2025-09-19
17:58 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24