Advertisement

أخبار عاجلة

مطار بروكسل: الهجوم الإلكتروني أثر على عدة مطارات أوروبية أيضا

Lebanon 24
19-09-2025 | 23:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطار بروكسل: تعرض مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة بالمطار لهجوم إلكتروني
lebanon 24
20/09/2025 10:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تضرر أنظمة وتوقف وتأخير رحلات.. مطارات أوروبية تتعرّض لهجوم إلكتروني
lebanon 24
20/09/2025 10:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي قرب مطار رامون الدولي شمال إيلات إثر رصد مسيّرة
lebanon 24
20/09/2025 10:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 8 جراء الهجوم بالطائرة المسيرة على مطار رامون
lebanon 24
20/09/2025 10:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:06 | 2025-09-20
02:18 | 2025-09-20
00:59 | 2025-09-20
00:00 | 2025-09-20
23:39 | 2025-09-19
23:39 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24