Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: روسيا أطلقت 40 صاروخا و580 مسيّرة على أوكرانيا خلال الليل موقعة 3 قتلى

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: روسيا هاجمت بنية تحتية للطاقة والغاز في 6 مواقع خلال الليل
lebanon 24
20/09/2025 10:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 86 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة خلال الليل
lebanon 24
20/09/2025 10:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: روسيا هاجمتنا ليلا بـ 629 مسيّرة وصاروخا
lebanon 24
20/09/2025 10:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية لكييف: 3 قتلى و12 جريحا جراء هجوم روسي بالصورايخ والمسيّرات على العاصمة الأوكرانية خلال الليل (رويترز)
lebanon 24
20/09/2025 10:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:06 | 2025-09-20
00:59 | 2025-09-20
00:00 | 2025-09-20
23:41 | 2025-09-19
23:39 | 2025-09-19
23:39 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24