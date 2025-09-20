29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني
Lebanon 24
20-09-2025
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
Lebanon 24
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
20/09/2025 13:42:18
20/09/2025 13:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء وتأجيل رحلات في مطار بروكسل.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء وتأجيل رحلات في مطار بروكسل.. ما السبب؟
20/09/2025 13:42:18
20/09/2025 13:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بروكسل: تعرض مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة بالمطار لهجوم إلكتروني
Lebanon 24
مطار بروكسل: تعرض مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة بالمطار لهجوم إلكتروني
20/09/2025 13:42:18
20/09/2025 13:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بروكسل: الهجوم الإلكتروني أثر على عدة مطارات أوروبية أيضا
Lebanon 24
مطار بروكسل: الهجوم الإلكتروني أثر على عدة مطارات أوروبية أيضا
20/09/2025 13:42:18
20/09/2025 13:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاكم مقاطعة سامارا الروسية: مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على منشآت للطاقة في المقاطعة
Lebanon 24
حاكم مقاطعة سامارا الروسية: مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على منشآت للطاقة في المقاطعة
06:40 | 2025-09-20
20/09/2025 06:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة النقل البريطانية: نراقب الوضع في مطار هيثرو ومطارات أوروبية
Lebanon 24
وزيرة النقل البريطانية: نراقب الوضع في مطار هيثرو ومطارات أوروبية
06:29 | 2025-09-20
20/09/2025 06:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء كردستان: بغداد وشركات النفط العاملة في الإقليم توصلتا لتفاهم بشأن استئناف صادرات النفط
Lebanon 24
رئيس وزراء كردستان: بغداد وشركات النفط العاملة في الإقليم توصلتا لتفاهم بشأن استئناف صادرات النفط
05:21 | 2025-09-20
20/09/2025 05:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدة بيريزوف في شرق أوكرانيا
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدة بيريزوف في شرق أوكرانيا
05:12 | 2025-09-20
20/09/2025 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
Lebanon 24
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
05:12 | 2025-09-20
20/09/2025 05:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:40 | 2025-09-20
حاكم مقاطعة سامارا الروسية: مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على منشآت للطاقة في المقاطعة
06:29 | 2025-09-20
وزيرة النقل البريطانية: نراقب الوضع في مطار هيثرو ومطارات أوروبية
05:21 | 2025-09-20
رئيس وزراء كردستان: بغداد وشركات النفط العاملة في الإقليم توصلتا لتفاهم بشأن استئناف صادرات النفط
05:12 | 2025-09-20
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدة بيريزوف في شرق أوكرانيا
05:12 | 2025-09-20
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
05:08 | 2025-09-20
كوريا الجنوبية: نقيم تأثير التكلفة الجديدة لتأشيرة العمالة على شركاتنا بأميركا
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 13:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 13:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 13:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24