Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست: أميركا تبدأ تطبيق مستوى إضافي من التدقيق على طالبي اللجوء الفلسطينيين

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تبدأ تطبيق قواعد لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت
lebanon 24
20/09/2025 18:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول سابق بالاستخبارات الإسرائيلية: العملية في مدينة غزة ستؤدي لقتل جنود ومدنيين فلسطينيين
lebanon 24
20/09/2025 18:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس برلمان كازاخستان: يجب حل جميع الأزمات عبر الحوار السلمي ونطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي بدلا من اللجوء للقوة العسكرية
lebanon 24
20/09/2025 18:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: وزارة الخارجية أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية
lebanon 24
20/09/2025 18:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:52 | 2025-09-20
11:41 | 2025-09-20
11:32 | 2025-09-20
11:32 | 2025-09-20
10:59 | 2025-09-20
10:49 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24