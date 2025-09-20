29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب
Lebanon 24
20-09-2025
|
11:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباك بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب
Lebanon 24
اشتباك بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب
20/09/2025 18:55:17
20/09/2025 18:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على ضفاف الفرات
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على ضفاف الفرات
20/09/2025 18:55:17
20/09/2025 18:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: الهدوء يعود إلى ريف حلب بعد تصعيد بين قسد والجيش
Lebanon 24
إعلام سوري: الهدوء يعود إلى ريف حلب بعد تصعيد بين قسد والجيش
20/09/2025 18:55:17
20/09/2025 18:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون السوري: اشتباكات متقطعة بين قسد والجيش السوري على أطراف مدينة دير الزور
Lebanon 24
التلفزيون السوري: اشتباكات متقطعة بين قسد والجيش السوري على أطراف مدينة دير الزور
20/09/2025 18:55:17
20/09/2025 18:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
يسرائيل هيوم عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق آيزنكوت: الدخول إلى مدينة غزة حماقة استراتيجية
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق آيزنكوت: الدخول إلى مدينة غزة حماقة استراتيجية
11:52 | 2025-09-20
20/09/2025 11:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم الديمقراطيين بالكونغرس يطالب ترامب باجتماع لتجنب "إغلاق الحكومة"
Lebanon 24
زعيم الديمقراطيين بالكونغرس يطالب ترامب باجتماع لتجنب "إغلاق الحكومة"
11:41 | 2025-09-20
20/09/2025 11:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: مسيرة تابعة للجيش السوري استهدفت نقطة عسكرية لقواتنا في دير حافر بريف حلب
Lebanon 24
قسد: مسيرة تابعة للجيش السوري استهدفت نقطة عسكرية لقواتنا في دير حافر بريف حلب
11:32 | 2025-09-20
20/09/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أوكراني: دوي انفجارات في تشيرنهيف ودنيبرو وزابوريجيا
Lebanon 24
إعلام أوكراني: دوي انفجارات في تشيرنهيف ودنيبرو وزابوريجيا
10:59 | 2025-09-20
20/09/2025 10:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
10:49 | 2025-09-20
20/09/2025 10:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:52 | 2025-09-20
يسرائيل هيوم عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق آيزنكوت: الدخول إلى مدينة غزة حماقة استراتيجية
11:41 | 2025-09-20
زعيم الديمقراطيين بالكونغرس يطالب ترامب باجتماع لتجنب "إغلاق الحكومة"
11:32 | 2025-09-20
قسد: مسيرة تابعة للجيش السوري استهدفت نقطة عسكرية لقواتنا في دير حافر بريف حلب
10:59 | 2025-09-20
إعلام أوكراني: دوي انفجارات في تشيرنهيف ودنيبرو وزابوريجيا
10:49 | 2025-09-20
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
10:48 | 2025-09-20
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو هي حكومة التفريط والخذلان وتضحي بأبنائنا من أجل أسباب سياسية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 18:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 18:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 18:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24