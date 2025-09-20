Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": تحليق لدرون إسرائيلي بدون صوت بشكل دائري فوق حاروف وتول وصولا إلى دير الزهراني بالإضافة إلى عدد من الدرونات في المنطقة

Lebanon 24
20-09-2025 | 13:29
