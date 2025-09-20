26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
المتحدث باسم حركة فتح في غزة للحدث: حماس ترفض تسليم ملف غزة للسلطة الفلسطينية
Lebanon 24
20-09-2025
|
16:21
photos
بيان مؤتمر حل الدولتين: على حركة حماس تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية
Lebanon 24
بيان مؤتمر حل الدولتين: على حركة حماس تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية
21/09/2025 07:59:08
21/09/2025 07:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم فتح للحدث: نتنياهو يريد تفريغ القطاع بالكامل وهذا يعني الشتات
Lebanon 24
المتحدث باسم فتح للحدث: نتنياهو يريد تفريغ القطاع بالكامل وهذا يعني الشتات
21/09/2025 07:59:08
21/09/2025 07:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم غوتيريش: سنناقش إلغاء تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية مع الخارجية الأميركية ونأمل التوصل إلى حل
Lebanon 24
المتحدث باسم غوتيريش: سنناقش إلغاء تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية مع الخارجية الأميركية ونأمل التوصل إلى حل
21/09/2025 07:59:08
21/09/2025 07:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: على حماس التخلي عن سيطرتها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة
Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: على حماس التخلي عن سيطرتها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة
21/09/2025 07:59:08
21/09/2025 07:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدفاع الروسية": قواتنا سيطرت على قرية في دنيبرو وقصفت أهدافا عسكرية أوكرانية
Lebanon 24
"الدفاع الروسية": قواتنا سيطرت على قرية في دنيبرو وقصفت أهدافا عسكرية أوكرانية
00:47 | 2025-09-21
21/09/2025 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
4 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة (العربية)
Lebanon 24
4 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة (العربية)
00:27 | 2025-09-21
21/09/2025 12:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: دمرنا 19 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
الدفاع الروسية: دمرنا 19 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
00:17 | 2025-09-21
21/09/2025 12:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الاستعلامات المصرية: مصر تجدد رفضها التام لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
Lebanon 24
هيئة الاستعلامات المصرية: مصر تجدد رفضها التام لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
17:00 | 2025-09-20
20/09/2025 05:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة استطلاع تحلّق على علو متوسط فوق السلسلة الغربية من بلدات طاريا وبوداي والسعيدة وكفردان
Lebanon 24
طائرة استطلاع تحلّق على علو متوسط فوق السلسلة الغربية من بلدات طاريا وبوداي والسعيدة وكفردان
16:36 | 2025-09-20
20/09/2025 04:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
00:47 | 2025-09-21
"الدفاع الروسية": قواتنا سيطرت على قرية في دنيبرو وقصفت أهدافا عسكرية أوكرانية
00:27 | 2025-09-21
4 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة (العربية)
00:17 | 2025-09-21
الدفاع الروسية: دمرنا 19 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
17:00 | 2025-09-20
هيئة الاستعلامات المصرية: مصر تجدد رفضها التام لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
16:36 | 2025-09-20
طائرة استطلاع تحلّق على علو متوسط فوق السلسلة الغربية من بلدات طاريا وبوداي والسعيدة وكفردان
15:13 | 2025-09-20
وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة بكل المحافل
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 07:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 07:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 07:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
