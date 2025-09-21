31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأونروا: حجم المعاناة والدمار في غزة لا يمكن تصورهما وتم تهجير 1.9 مليون شخص قسرا وقتل عشرات الآلاف بينهم نساء وأطفال
Lebanon 24
21-09-2025
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات
21/09/2025 11:52:57
21/09/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: عدد كبير من الأطفال هجروا مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الأونروا: عدد كبير من الأطفال هجروا مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب
21/09/2025 11:52:57
21/09/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل عن رسالة لمئات الحاخامات: لا يمكن القبول بقتل جماعي للمدنيين بغزة بمن فيهم النساء والأطفال
Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل عن رسالة لمئات الحاخامات: لا يمكن القبول بقتل جماعي للمدنيين بغزة بمن فيهم النساء والأطفال
21/09/2025 11:52:57
21/09/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
21/09/2025 11:52:57
21/09/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأمن العام الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي
Lebanon 24
الأمن العام الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي
04:49 | 2025-09-21
21/09/2025 04:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل دولة استعمارية لا ترغب في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى العالم والقانون إجبارها على ذلك
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل دولة استعمارية لا ترغب في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى العالم والقانون إجبارها على ذلك
04:49 | 2025-09-21
21/09/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نأمل أن توسع الدول عقوباتها بحق إسرائيل للضغط عليها لوقف الحرب
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نأمل أن توسع الدول عقوباتها بحق إسرائيل للضغط عليها لوقف الحرب
04:42 | 2025-09-21
21/09/2025 04:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفلسطينية: أفعال إسرائيل في غزة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفلسطينية: أفعال إسرائيل في غزة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية
04:14 | 2025-09-21
21/09/2025 04:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة فلسطينيين اثنين خلال التصدي لهجوم مستوطنين في دير جرير شرقي رام الله بالضفة الغربية (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
إصابة فلسطينيين اثنين خلال التصدي لهجوم مستوطنين في دير جرير شرقي رام الله بالضفة الغربية (التلفزيون العربي)
04:01 | 2025-09-21
21/09/2025 04:01:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:49 | 2025-09-21
الأمن العام الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي
04:49 | 2025-09-21
وزيرة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل دولة استعمارية لا ترغب في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى العالم والقانون إجبارها على ذلك
04:42 | 2025-09-21
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نأمل أن توسع الدول عقوباتها بحق إسرائيل للضغط عليها لوقف الحرب
04:14 | 2025-09-21
وزيرة الخارجية الفلسطينية: أفعال إسرائيل في غزة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية
04:01 | 2025-09-21
إصابة فلسطينيين اثنين خلال التصدي لهجوم مستوطنين في دير جرير شرقي رام الله بالضفة الغربية (التلفزيون العربي)
03:49 | 2025-09-21
إسرائيل تغلق معبر الكرامة بعد إعلان أردني عن إعادة فتحه أمام المسافرين (الحدث)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24