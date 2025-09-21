باسيل خلال جولة في بلدة قرطبا: اخصامنا السياسيون أوقفوا مشاريع المياه وحرموا اللبنانيين منها والحزب الذي تقوم سياسته على أنه ضد السدود اكتشف انه لا يمكن تأمين المياه من دون سدود والآن يريد اكمال هذه المشاريع

Lebanon 24