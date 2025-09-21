Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": قوة إسرائيلية توغّلت ليلاً داخل بلدة رامية وقامت بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية توغلت فجرا لمسافة 600 متر داخل بلدة كفركلا وفجرت جزءا من منزل مدمر في حي "النورية"
lebanon 24
21/09/2025 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية توغلت فجراً إلى أطراف بلدة العديسة ونفذت تفجيراً فيها
lebanon 24
21/09/2025 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية توغلت فجرا بعمق 900 متر بعيدا عن الموقع المستحدث في الحي الشرقي لبلدة حولا ونفذت تفجيرا لأحد المباني
lebanon 24
21/09/2025 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير نفذه جيش العدو الإسرائيلي داخل بلدة كفركلا
lebanon 24
21/09/2025 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:17 | 2025-09-21
11:16 | 2025-09-21
11:14 | 2025-09-21
11:13 | 2025-09-21
11:10 | 2025-09-21
11:05 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24