Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نشاط حزب الله العسكري ومواقعه العسكرية خرق للتفاهمات مع لبنان
lebanon 24
21/09/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: تطبيق السيادة الإسرائيلية هو السبيل الوحيد لضمان عدم قيام دولة فلسطينية
lebanon 24
21/09/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ثلث الإنجازات التي أوصلت "حزب الله" إلى أصعب وضع منذ تأسيسه تمّت خلال فترة الهدوء ونفذنا حوالى 500 غارة في لبنان خلال 243 يوماً من وقف إطلاق النار
lebanon 24
21/09/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نصيحة فرنسية لـ"حزب الله": اعطوا الوقت لتطبيق خطة الجيش
lebanon 24
21/09/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:17 | 2025-09-21
11:16 | 2025-09-21
11:14 | 2025-09-21
11:13 | 2025-09-21
11:10 | 2025-09-21
11:05 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24