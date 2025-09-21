Advertisement

كتائب القسام: قنصنا أمس جنديا صهيونيا وأصبناه مباشرة في منطقة الزرقا بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
21-09-2025 | 08:26
