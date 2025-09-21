31
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نتنياهو: بعد اجتماع الأمم المتحدة سألتقي بصديقي الرئيس ترامب للمرة الرابعة منذ بدء ولايته ولدينا الكثير لنناقشه
Lebanon 24
21-09-2025
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل سيلتقي ترامب والشرع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟
Lebanon 24
هل سيلتقي ترامب والشرع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟
21/09/2025 18:19:35
21/09/2025 18:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث باسم الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 242 صحفيا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب
Lebanon 24
متحدث باسم الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 242 صحفيا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب
21/09/2025 18:19:35
21/09/2025 18:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه سيلتقي ترمب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه سيلتقي ترمب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
21/09/2025 18:19:35
21/09/2025 18:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك
21/09/2025 18:19:35
21/09/2025 18:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل: اعتراف بريطانيا بفلسطين لا يدعم السلام في المنطقة
Lebanon 24
إسرائيل: اعتراف بريطانيا بفلسطين لا يدعم السلام في المنطقة
11:19 | 2025-09-21
21/09/2025 11:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية تندد بالاعتراف "الأحادي" بدولة فلسطين
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية تندد بالاعتراف "الأحادي" بدولة فلسطين
11:17 | 2025-09-21
21/09/2025 11:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: وزير خارجية إيران يتوجه إلى فيينا للقاء مسؤولين من الترويكا الأوروبية
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: وزير خارجية إيران يتوجه إلى فيينا للقاء مسؤولين من الترويكا الأوروبية
11:16 | 2025-09-21
21/09/2025 11:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: لا سلام فوق دماء أطفالنا
Lebanon 24
الرئيس عون: لا سلام فوق دماء أطفالنا
11:14 | 2025-09-21
21/09/2025 11:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية
Lebanon 24
الرئيس عون: من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية
11:13 | 2025-09-21
21/09/2025 11:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
13:56 | 2025-09-20
20/09/2025 01:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:19 | 2025-09-21
إسرائيل: اعتراف بريطانيا بفلسطين لا يدعم السلام في المنطقة
11:17 | 2025-09-21
الخارجية الإسرائيلية تندد بالاعتراف "الأحادي" بدولة فلسطين
11:16 | 2025-09-21
وسائل إعلام إيرانية: وزير خارجية إيران يتوجه إلى فيينا للقاء مسؤولين من الترويكا الأوروبية
11:14 | 2025-09-21
الرئيس عون: لا سلام فوق دماء أطفالنا
11:13 | 2025-09-21
الرئيس عون: من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية
11:10 | 2025-09-21
الرئيس عون: ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 18:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 18:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 18:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24