أخبار عاجلة
زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى أبداً عن القوة النووية ونسعى لتعزيزه
Lebanon 24
21-09-2025
|
17:09
مواضيع ذات صلة
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
22/09/2025 09:47:26
22/09/2025 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "يونهاب": زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار محرّك يعمل بالوقود الصلب ويقول إنه تغيير مهم في القوة النووية
Lebanon 24
وكالة "يونهاب": زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار محرّك يعمل بالوقود الصلب ويقول إنه تغيير مهم في القوة النووية
22/09/2025 09:47:26
22/09/2025 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: منفتحون على محادثات مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: منفتحون على محادثات مع الولايات المتحدة
22/09/2025 09:47:26
22/09/2025 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: لدي ذكريات جيدة مع ترمب
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: لدي ذكريات جيدة مع ترمب
22/09/2025 09:47:26
22/09/2025 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: قواتنا بالاعتماد على المفاجآت الاستراتيجية جاهزة للرد على أي تهديد بقوة وحسم
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: قواتنا بالاعتماد على المفاجآت الاستراتيجية جاهزة للرد على أي تهديد بقوة وحسم
02:44 | 2025-09-22
22/09/2025 02:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: لن نساوم على مصالحنا الوطنية وإذا ارتكب العدو أخطاء جديدة فسيتلقى ردا صارما يجعله يندم
Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: لن نساوم على مصالحنا الوطنية وإذا ارتكب العدو أخطاء جديدة فسيتلقى ردا صارما يجعله يندم
02:41 | 2025-09-22
22/09/2025 02:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على طريق الاولي بإتجاه بيروت
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على طريق الاولي بإتجاه بيروت
02:40 | 2025-09-22
22/09/2025 02:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: على أعدائنا أن يدركوا أن أي اعتداء علينا سيواجه برد سريع وقوي من الجيش والحرس الثوري
Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: على أعدائنا أن يدركوا أن أي اعتداء علينا سيواجه برد سريع وقوي من الجيش والحرس الثوري
02:40 | 2025-09-22
22/09/2025 02:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 في مدينة غزة
Lebanon 24
مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 في مدينة غزة
02:37 | 2025-09-22
22/09/2025 02:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
02:44 | 2025-09-22
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: قواتنا بالاعتماد على المفاجآت الاستراتيجية جاهزة للرد على أي تهديد بقوة وحسم
02:41 | 2025-09-22
قائد الجيش الإيراني: لن نساوم على مصالحنا الوطنية وإذا ارتكب العدو أخطاء جديدة فسيتلقى ردا صارما يجعله يندم
02:40 | 2025-09-22
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على طريق الاولي بإتجاه بيروت
02:40 | 2025-09-22
قائد الجيش الإيراني: على أعدائنا أن يدركوا أن أي اعتداء علينا سيواجه برد سريع وقوي من الجيش والحرس الثوري
02:37 | 2025-09-22
مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 في مدينة غزة
02:28 | 2025-09-22
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
