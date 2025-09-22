Advertisement

بعد استشهاد عائلة كاملة في بنت جبيل.. اللجان النيابية تؤجل اجتماعاتها

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:19
أرجأت لجان الإعلام والاتصالات، المال والموازنة والتربية، جلساتها التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم إلى موعد يحدد لاحقًا، "استنكارًا للمجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق اهلنا في بنت جبيل وذهب ضحيتها عائلة بكاملها". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

بنت جبيل

الصهيوني

صهيوني

صهيون

الوك

