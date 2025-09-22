بعد استشهاد عائلة كاملة في بنت جبيل.. اللجان النيابية تؤجل اجتماعاتها

أرجأت لجان الإعلام والاتصالات، المال والموازنة والتربية، جلساتها التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم إلى موعد يحدد لاحقًا، "استنكارًا للمجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو في حق اهلنا في وذهب ضحيتها عائلة بكاملها". (الوكالة الوطنية)

