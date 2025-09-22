Advertisement

أخبار عاجلة

الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية: داعش يسعى لإعادة تنظيم صفوفه مستفيدا من حالة الفوضى في مناطق سوريا الخارجة عن سيطرتنا

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات سوريا الديمقراطية تشن عملية واسعة النطاق ضد خلايا داعش في مدينة الحسكة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/09/2025 14:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تنظيم قوات سوريا الديمقراطية لم يف بتعهداته بنزع السلاح والاندماج مع الدولة السورية
lebanon 24
22/09/2025 14:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية واسعة بمسيرات استهدفت مناطق واسعة للاحتلال
lebanon 24
22/09/2025 14:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بإبرام اتفاق جزئي بشأن غزة للسماح للجيش بإعادة تنظيم صفوفه
lebanon 24
22/09/2025 14:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:52 | 2025-09-22
06:51 | 2025-09-22
06:49 | 2025-09-22
06:49 | 2025-09-22
06:48 | 2025-09-22
06:46 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24