Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني: غزة هي أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض العام للأونروا: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار بغزة لإنهاء المجاعة وإرادة سياسية لتمكين العاملين في المجال الإنساني
lebanon 24
22/09/2025 14:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
lebanon 24
22/09/2025 14:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاردني يعلن تنفيذ 7 إنزالات جوية انسانية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة
lebanon 24
22/09/2025 14:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي هو تدمير الحياة في غزة
lebanon 24
22/09/2025 14:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:52 | 2025-09-22
06:51 | 2025-09-22
06:49 | 2025-09-22
06:49 | 2025-09-22
06:48 | 2025-09-22
06:46 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24