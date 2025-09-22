وکالة "فارس": 71 نائبا إيرانيا يطالبون في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورؤساء السلطات بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية الإيرانية وموضوع السلاح النووي

