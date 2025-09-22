Advertisement

نتنياهو للإسرائيليين: قواتنا تعمل الآن بقوة كبيرة في قطاع غزة للقضاء النهائي على حركة حماس وإعادة جميع رهائننا

Lebanon 24
22-09-2025 | 05:28
