العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين

Lebanon 24
22-09-2025 | 05:31
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: أعمل مع وزير الدفاع على تأمين الحقوق لكل موظف وخصوصاً العسكريين والمتقاعدين منهم وسائر موظفي وزارتي الداخلية والدفاع (mtv)
lebanon 24
22/09/2025 14:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
روكز عرض لمطالب المتقاعدين العسكريين: سنعلن عن التحركات الاحتجاجية
lebanon 24
22/09/2025 14:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. العسكريون المتقاعدون يتحركون مجددا وقطع لبعض الطرقات
lebanon 24
22/09/2025 14:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريًا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب (LBCI)
lebanon 24
22/09/2025 14:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
06:52 | 2025-09-22
06:51 | 2025-09-22
06:49 | 2025-09-22
06:49 | 2025-09-22
06:48 | 2025-09-22
06:46 | 2025-09-22
