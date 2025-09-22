Advertisement

أخبار عاجلة

يغيب عن الجلسة وزراء الخارجية يوسف رجي والبيئة تمارا الزين والعمل محمد حيدر والصحة ركان ناصرالدين (الجديد)

Lebanon 24
22-09-2025 | 08:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خروج الوزير ركان ناصر الدين والوزيرة تمارا الزين من قاعة جلسة مجلس الوزراء واتّجها إلى الرواق المؤدي إلى مكتب الرئيس عون (mtv)
lebanon 24
22/09/2025 18:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يتم حسم ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء ومن المنتظر أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين ونواب المتن الشمالي يوم غد
lebanon 24
22/09/2025 18:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الجديد: وزيرة البيئة تمارا الزين عرضت على طاولة مجلس الوزراء مدى خطورة الوضع البيئي في حال لم يتم حل ملف النفايات قبل تشرين الأول وخصوصاً على مستوى منطقة المتن الشمالي
lebanon 24
22/09/2025 18:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ "الجديد": ماحدا يزايد علينا فاعتراضنا لم يكن يوماً على تكليف الجيش
lebanon 24
22/09/2025 18:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:14 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:08 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:05 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24