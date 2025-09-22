Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر طبية في غزة: خروج مستشفيي الرنتيسي للأطفال والعيون عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمحيطهما وتدمير مركز صحي للإغاثة الطبية في مدينة غزة

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية: استشهاد 18 شخصا وإصابة وفقدان 40 جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية
lebanon 24
22/09/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرات إسرائيلية تستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في حي النصر غرب مدينة غزة
lebanon 24
22/09/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: كل مقدمي الخدمات الصحية يرفضون مغادرة مدينة غزة
lebanon 24
22/09/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: أزمة الوقود في غزة تُهدد بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى
lebanon 24
22/09/2025 18:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:14 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:08 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:05 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24