Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: طهران تعتقد أن الدبلوماسية يمكن أن تحل النزاع النووي مع الغرب

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة فقط لمفاوضات غير مباشرة مع واشنطن بشأن الملف النووي
lebanon 24
22/09/2025 21:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
lebanon 24
22/09/2025 21:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يؤكد خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التزام إيران بمسار الدبلوماسية
lebanon 24
22/09/2025 21:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: أكدت في اتصال مع وزراء خارجية الترويكا الأوربية استعداد طهران لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
lebanon 24
22/09/2025 21:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2025-09-22
14:33 | 2025-09-22
14:15 | 2025-09-22
13:57 | 2025-09-22
13:51 | 2025-09-22
13:37 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24