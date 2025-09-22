Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 عن عائلة الأسير الذي ظهر في فيديو القسام: الأمر الأهم الآن هو إعادة المخطوفين من غزة

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث عن عائلة أسير ظهر بشريط القسام: عبرنا عن قلقنا بعدما شوهد مخطوفان يتجولان بغزة دون علم الاستخبارات
lebanon 24
22/09/2025 21:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش عن عائلة الأسير الإسرائيلي ألون أهيل الذي ظهر بفيديو القسام: صدمنا من حالته وبعد استشارة خبراء عيون في إسرائيل اتضح أن ألون لا يرى بعينه اليمنى
lebanon 24
22/09/2025 21:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شقيقة الأسير أفياتار دافيد الذي ظهر في فيديو القسام الأخير: قلبي يعتصر بعد الحالة الجسدية التي ظهر عليها أخي
lebanon 24
22/09/2025 21:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير: ثمة حاجة ماسة إلى إعادة المخطوفين من قطاع غزة فورا
lebanon 24
22/09/2025 21:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2025-09-22
14:33 | 2025-09-22
14:15 | 2025-09-22
13:57 | 2025-09-22
13:51 | 2025-09-22
13:37 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24