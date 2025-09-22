Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن نتوصل في اجتماعات نيويورك إلى حل وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:38
الرئيس الإيراني: نأمل أن نتوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة اسرائيل
ترامب: الحرب في غزة مستمرة منذ فترة وآمل أن نتوصل إلى حل قريبا لحربي غزة وأوكرانيا
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمن
مندوب الكويت ممثلاً عن مجلس التعاون الخليجي: نساند دولة قطر في أن تحتفظ بحق الرد وبأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها
