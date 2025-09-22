Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: تظاهرات قبالة منزل نتنياهو في القدس تطالب بإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس تطالب بإيقاف الحرب (العربية)
lebanon 24
22/09/2025 21:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وقفة احتجاجية قبالة منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر للمطالبة بصفقة تبادل
lebanon 24
22/09/2025 21:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
lebanon 24
22/09/2025 21:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المئات يتظاهرون قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل
lebanon 24
22/09/2025 21:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2025-09-22
14:33 | 2025-09-22
14:15 | 2025-09-22
13:57 | 2025-09-22
13:51 | 2025-09-22
13:37 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24