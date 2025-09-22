Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2026

Lebanon 24
22-09-2025 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقررات مجلس الوزراء: تعذر إقرار تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ضمن موازنة العام 2026
lebanon 24
22/09/2025 21:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
lebanon 24
22/09/2025 21:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء: الحكومة ناقشت بشكل مستفيض موازنة العام 2026 وهاجسنا هو التوازن بين الإيرادات والنفقات كي لا يكون هناك عجز
lebanon 24
22/09/2025 21:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية أحال إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة
lebanon 24
22/09/2025 21:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:33 | 2025-09-22
14:15 | 2025-09-22
13:57 | 2025-09-22
13:51 | 2025-09-22
13:37 | 2025-09-22
13:28 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24