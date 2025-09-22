Advertisement

مقررات مجلس الوزراء: تعذر إقرار تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ضمن موازنة العام 2026

Lebanon 24
22-09-2025 | 12:41
وزير المالية ياسين جابر: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريًا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب (LBCI)
مقررات مجلس الوزراء: إقرار تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة
