المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: عدم منح الوفد الفلسطيني التأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة مؤسف للغاية

Lebanon 24
22-09-2025 | 12:48
الرئاسة الفلسطينية: نأسف لقرار الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة
lebanon 24
22/09/2025 21:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للجامعة العربية: عدم منح الإدارة الأميركية تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك مخالف للالتزامات الدولية
lebanon 24
22/09/2025 21:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة غير مقبول وأدعو أميركا إلى التراجع عن قرارها
lebanon 24
22/09/2025 21:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: أدين إلغاء تأشيرات ممثلي السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
22/09/2025 21:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
14:33 | 2025-09-22
14:15 | 2025-09-22
13:57 | 2025-09-22
13:51 | 2025-09-22
13:37 | 2025-09-22
13:28 | 2025-09-22
