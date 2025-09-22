Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لم يكن لدينا خيار إنساني أو أخلاقي أو وطني أو قومي إلا أن ننخرط على الأقل في إسناد غزة المضطهَدة (الميادين)

Lebanon 24
22-09-2025 | 14:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس كتلة الوفاء للمقـاومة النائب محمد رعد لإذاعة النور: الحكومة ارتكبت خطيئة مشينة بحق البلد وبحق المقـاومة وأعتقد بأنه لا مجال لتصويب الأمور إلا بالعودة والتراجع عن هذه الخطيئة تراجعاً كاملاً
lebanon 24
23/09/2025 00:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد: قرار سحب السلاح هو قرار مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً (المنار)
lebanon 24
23/09/2025 00:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري: حتى هذه اللحظة نحن موجودون في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة (الميادين)
lebanon 24
23/09/2025 00:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة "الوفاء للمقاومة" دعت الحكومة الى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري
lebanon 24
23/09/2025 00:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:41 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:40 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:26 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:23 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:41 | 2025-09-22
17:40 | 2025-09-22
17:31 | 2025-09-22
17:26 | 2025-09-22
17:23 | 2025-09-22
17:21 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24