Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس أنغولا: يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية ذات سيادة

Lebanon 24
22-09-2025 | 17:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
23/09/2025 03:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرتغال: نعترف بفلسطين دولة ذات سيادة وكاملة الحقوق
lebanon 24
23/09/2025 03:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي
lebanon 24
23/09/2025 03:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس ردًّا على تصريحات ويتكوف: لا يمكن التخلي عن سلاح المقاومة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
lebanon 24
23/09/2025 03:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2025-09-22
19:06 | 2025-09-22
19:00 | 2025-09-22
18:49 | 2025-09-22
18:47 | 2025-09-22
18:46 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24