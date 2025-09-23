Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية والقيود شملت تركيب بوابات طرق جديدة للتحكم في حركة الفلسطينيين داخل وخارج التجمعات السكنية

Lebanon 24
23-09-2025 | 01:32
