Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المال ياسين جابر: استقبلت وفد صندوق النقد واستعرضنا ما حصل من انجازات في الفترة الماضية

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث إصلاحات مع وفد صندوق النقد واستقبل نواباً ومفتي عكار
lebanon 24
23/09/2025 21:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد
lebanon 24
23/09/2025 21:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير مالية فرنسا: هناك خطر بتدخل صندوق النقد الدولي حال انهارت الحكومة
lebanon 24
23/09/2025 21:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
lebanon 24
23/09/2025 21:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
13:59 | 2025-09-23
13:52 | 2025-09-23
13:46 | 2025-09-23
13:45 | 2025-09-23
13:25 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24