أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أمر بإغلاق معبر اللنبي حتى إشعار آخر بشكل كامل

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:26
سلطة المطارات الإسرائيلية: بتوجيه من المستوى السياسي سيغلق معبر اللنبي من الغد وحتى إشعار آخر
lebanon 24
23/09/2025 21:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو اتهم الأردن خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي أمس
lebanon 24
23/09/2025 21:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو: القتيلان في معبر اللنبي جنديان
lebanon 24
23/09/2025 21:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قال في اجتماع الكابينت إن الأردن لم يفعل شيئا لمنع عملية معبر اللنبي
lebanon 24
23/09/2025 21:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
14:15 | 2025-09-23
14:13 | 2025-09-23
13:59 | 2025-09-23
13:52 | 2025-09-23
13:46 | 2025-09-23
13:45 | 2025-09-23
