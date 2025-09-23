Advertisement

وزير الاقتصاد الإسباني: قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة

23-09-2025 | 07:33
