الأمن العام الأردني: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الآخر حتى إشعار آخر

Lebanon 24
23-09-2025 | 08:05
الأمن العام الأردني : إيقاف حركة العبور عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر
الأمن العام الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي
الأمن العام الأردني: إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين
إدارة أمن الجسور في الأردن: ستتم إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غد الأحد فيما ستبقى حركة الشحن مغلقة حتى إشعار آخر
