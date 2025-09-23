30
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: واشطن كانت عاصمة الإجرام وتحولت لمدينة آمنة بعد نشر الحرس الوطني
Lebanon 24
23-09-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: العاصمة واشنطن آمنة الآن بعد إرسال قوات الحرس الوطني
Lebanon 24
ترامب: العاصمة واشنطن آمنة الآن بعد إرسال قوات الحرس الوطني
23/09/2025 21:18:26
23/09/2025 21:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الحرس الوطني سيظل موجودا في العاصمة حتى يتم السيطرة على الجريمة
Lebanon 24
ترامب: الحرس الوطني سيظل موجودا في العاصمة حتى يتم السيطرة على الجريمة
23/09/2025 21:18:26
23/09/2025 21:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة مدينة شيكاغو انتقد خطة ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة
Lebanon 24
عمدة مدينة شيكاغو انتقد خطة ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة
23/09/2025 21:18:26
23/09/2025 21:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أسوشيتد برس: المدعي العام في واشنطن يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وإدارته بسبب نشر الحرس الوطني في العاصمة الأميركية
Lebanon 24
وكالة أسوشيتد برس: المدعي العام في واشنطن يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وإدارته بسبب نشر الحرس الوطني في العاصمة الأميركية
23/09/2025 21:18:26
23/09/2025 21:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير خارجية الدنمارك: على إسرائيل أن تغير مسارها على الفور وإنهاء حرب غزة
Lebanon 24
وزير خارجية الدنمارك: على إسرائيل أن تغير مسارها على الفور وإنهاء حرب غزة
14:15 | 2025-09-23
23/09/2025 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة غير مفهوم وغير إنساني وغير مبرر ويجب أن ينتهي
Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة غير مفهوم وغير إنساني وغير مبرر ويجب أن ينتهي
14:13 | 2025-09-23
23/09/2025 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمانة العامة للأمم المتحدة: غوتيريش أكد الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن بغزة
Lebanon 24
الأمانة العامة للأمم المتحدة: غوتيريش أكد الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن بغزة
13:59 | 2025-09-23
23/09/2025 01:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مسيرة إسرائيلية فوق الغازية ومغدوشة وصيدا على علو منخفض
Lebanon 24
تحليق مسيرة إسرائيلية فوق الغازية ومغدوشة وصيدا على علو منخفض
13:52 | 2025-09-23
23/09/2025 01:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: لدينا أنباء جيدة من الميدان وسنطلع الرئيس الأميركي عليها
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: لدينا أنباء جيدة من الميدان وسنطلع الرئيس الأميركي عليها
13:46 | 2025-09-23
23/09/2025 01:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:15 | 2025-09-23
وزير خارجية الدنمارك: على إسرائيل أن تغير مسارها على الفور وإنهاء حرب غزة
14:13 | 2025-09-23
وزيرة خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة غير مفهوم وغير إنساني وغير مبرر ويجب أن ينتهي
13:59 | 2025-09-23
الأمانة العامة للأمم المتحدة: غوتيريش أكد الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن بغزة
13:52 | 2025-09-23
تحليق مسيرة إسرائيلية فوق الغازية ومغدوشة وصيدا على علو منخفض
13:46 | 2025-09-23
الرئيس الأوكراني: لدينا أنباء جيدة من الميدان وسنطلع الرئيس الأميركي عليها
13:45 | 2025-09-23
الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى مزيد من الضغط والعقوبات على روسيا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 21:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 21:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 21:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24