السفير السعودي في لبنان خلال مناسبة العيد الوطني السعودي: لطالما تميزت العلاقات السعودية اللبنانية بمحطات مضيئة ومواقف تعبر عن المكانة المميزة التي يحتلها لبنان لدى وجدان المملكة

Lebanon 24