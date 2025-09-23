Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى مزيد من الضغط والعقوبات على روسيا

Lebanon 24
23-09-2025 | 13:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: بحثنا مع الرئيس ترمب عدة خيارات للضغط على روسيا
lebanon 24
24/09/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل ممارسة الضغط من أجل فرض عقوبات بما في ذلك الأميركية منها على روسيا
lebanon 24
24/09/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: احتلال مناطق ودفع مئات الآلاف للنزوح سيزيد من الضغط السياسي والقانوني
lebanon 24
24/09/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الولايات المتحدة تدعمنا في حربنا مع روسيا ونأمل مواصلة الضغط على موسكو من أجل السلام والأمن في أوكرانيا
lebanon 24
24/09/2025 01:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:49 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:44 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:42 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:52 | 2025-09-23
17:49 | 2025-09-23
17:46 | 2025-09-23
17:44 | 2025-09-23
17:42 | 2025-09-23
17:41 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24