Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الإعلام السوري: زيارة الرئيس الشرع للأمم المتحدة زيارة تاريخية

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: زيارة الشيباني إلى واشنطن تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
24/09/2025 01:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل وسوريا قد توقعان اتفاقا أمنيا أثناء زيارة نتنياهو للأمم المتحدة
lebanon 24
24/09/2025 01:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
24/09/2025 01:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية ل"الحدث": زيارة الشرع لروسيا لا تمنع المطالبة بتسليم الأسد ومحاكمته
lebanon 24
24/09/2025 01:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:08 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:49 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2025-09-23
18:00 | 2025-09-23
17:52 | 2025-09-23
17:49 | 2025-09-23
17:46 | 2025-09-23
17:44 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24