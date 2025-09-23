Advertisement

القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: العملية في مدينة غزة مصممة لوقفها في أي مرحلة للتوصل إلى صفقة

23-09-2025 | 16:34
