Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: أتحدّث عن السلام هنا وبعض أهلي يقتلون ومناطق من أرضي محتلة ووطني وشعبي معلقان بين الحياة والموت

Lebanon 24
23-09-2025 | 17:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: أحدثكم الآنَ عن السلام فيما بعضُ أهلي يُقتلون وبعضُ أرضي يُدمَّر
lebanon 24
24/09/2025 04:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزارة الدفاع: شعبنا يستحق الحياة وكل شهيد سقط من اجل لبنان هو ذخر لنا
lebanon 24
24/09/2025 04:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فرانس برس: الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
lebanon 24
24/09/2025 04:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام: قرر رئيس الجمهورية جوزاف عون منح الفقيد زياد الرحباني وسام الارز الوطني برتبة كومندور
lebanon 24
24/09/2025 04:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:38 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:28 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:10 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:38 | 2025-09-23
19:29 | 2025-09-23
19:28 | 2025-09-23
19:11 | 2025-09-23
19:10 | 2025-09-23
19:09 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24