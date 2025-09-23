Advertisement

أخبار عاجلة

الشرع: يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية

Lebanon 24
23-09-2025 | 18:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: زيارة الشيباني لواشنطن هي الأولى لوزير خارجية منذ 25 عاما
lebanon 24
24/09/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الشرع: العالم خذل سوريا واليوم بإمكانهم المساعدة
lebanon 24
24/09/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
lebanon 24
24/09/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة سانا السورية: الرئيس أحمد الشرع بحث مع رئيس المخابرات التركي تطورات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية
lebanon 24
24/09/2025 04:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:38 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:28 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:10 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:38 | 2025-09-23
19:29 | 2025-09-23
19:28 | 2025-09-23
19:11 | 2025-09-23
19:10 | 2025-09-23
19:09 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24