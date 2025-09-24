Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين يشيد بقوة في رغبة ترامب في المساعدة على إيجاد حل للصراع في أوكرانيا

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التسوية في أوكرانيا باستفاضة لكن التفاصيل ستبقى سرية
lebanon 24
24/09/2025 12:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا تعمل على إيجاد سلام عادل ودائم للحرب في أوكرانيا
lebanon 24
24/09/2025 12:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب قال لمقربين إنه أخطأ بتقدير رغبة بوتين بالسلام
lebanon 24
24/09/2025 12:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين وسأفعل شيئًا لمساعدة الناس في أوكرانيا
lebanon 24
24/09/2025 12:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:37 | 2025-09-24
05:34 | 2025-09-24
05:21 | 2025-09-24
05:17 | 2025-09-24
05:08 | 2025-09-24
04:31 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24