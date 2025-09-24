Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إيراني نقلا عن رئيس البرلمان: كنا نتوقع هجوما إسرائيليا لكننا فوجئنا بأسلوب الهجوم

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني نقلا عن رئيس البرلمان: إسرائيل استطاعت الوصول إلى بعض الشرائح في أنظمتنا الصاروخية ونحن اكتشفنا ذلك
lebanon 24
24/09/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني نقلا عن رئيس البرلمان: إسرائيل أرادت تنفيذ عملية مشابهة لعملية البيجر ضد حزب الله منذ 5 سنوات
lebanon 24
24/09/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: نتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة
lebanon 24
24/09/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة البرلمان الأوروبي: اجتماع واشنطن أمس قد يحدث "نقلة نوعية" في مسار السلام بأوكرانيا
lebanon 24
24/09/2025 12:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:37 | 2025-09-24
05:34 | 2025-09-24
05:21 | 2025-09-24
05:17 | 2025-09-24
05:08 | 2025-09-24
04:31 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24