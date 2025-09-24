Advertisement

أخبار عاجلة

الملك الإسباني: روسيا تشن حربا بلا مبرر في أوكرانيا وإسبانيا ستواصل دعم جهود إحلال السلام

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الأسباني: العنف ليس حلا ومقتنعون بأن السلام في الشرق الأوسط ممكن
lebanon 24
24/09/2025 18:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر قضائية إسبانية: التحقيق الإسباني يركز على جمع وحفظ الأدلة وليس الملاحقة القضائية المحلية
lebanon 24
24/09/2025 18:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: سيادة أوروبا تُحدد في أوكرانيا
lebanon 24
24/09/2025 18:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك الإسباني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: الأمم المتحدة ليست فقط مفيدة في أيامنا هذه بل إنها لا غنى عنها
lebanon 24
24/09/2025 18:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:17 | 2025-09-24
11:11 | 2025-09-24
11:01 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:40 | 2025-09-24
10:34 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24