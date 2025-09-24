Advertisement

القسام: استهدفنا دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" وأوقعنا طاقمهما بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة

24-09-2025 | 11:11
