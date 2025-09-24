بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: القادة شددوا على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس

Lebanon 24