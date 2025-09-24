Advertisement

أخبار عاجلة

مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السورية: الرئيس الشرع التقى الرئيس ترامب أمس

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
lebanon 24
25/09/2025 01:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: الرئيس ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها بشأن غزة
lebanon 24
25/09/2025 01:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نريد أن تكون سوريا موحدة بكل أطيافها ويشاركنا الرئيس أحمد الشرع وإدارته هذا الرأي
lebanon 24
25/09/2025 01:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
lebanon 24
25/09/2025 01:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2025-09-24
18:34 | 2025-09-24
18:28 | 2025-09-24
18:15 | 2025-09-24
18:13 | 2025-09-24
18:00 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24